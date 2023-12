Familiedrama: dode en zwaargewonde in woning Tuitjenhorn aangetroffen

Na een melding heeft de politie zaterdag rond 17.45 uur een overleden vrouw aangetroffen in een woning aan het Ligthof in Tuitjenhorn.

Familiedrama

'Het slachtoffer betreft een 68-jarige vrouw uit Tuitjenhorn', zo meldt de politie. In dezelfde woning werd een 71-jarige man uit Tuitjenhorn zwaargewond aangetroffen. Deze gewonde persoon is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie vermoedt dat er sprake is van een familiedrama en voert nader onderzoek uit.