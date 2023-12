NVWA grijpt in bij veehouder in Zuid-Holland, 18 wolvarkens in bewaring

Foto: NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdag 27 december 18 wolvarkens in bewaring genomen bij een veehouder in Zuid-Holland. De varkens stonden in een dikke laag modder. Ook was de huisvesting niet in orde. De veehouder wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk aangepakt. De NVWA zal de locatie de komende tijd blijven controleren.