EOD rukte in 2023 bijna 2.000 keer uit: van oorlogsbom tot plofkraakmunitie

De EOD komt onder meer in actie bij meldingen van verdachte pakketjes. Zo werd er op 18 december in Amsterdam nog een voor een bedrijfspand gevonden. Het bleek om een zwaar explosief te gaan. Dat is onschadelijk gemaakt. Op diezelfde dag trof de dienst zwaar vuurwerk aan in een woning in Elst.

Maar ook aan plofkrakers hadden de explosievenruimers dit jaar opnieuw hun handen vol. In april maakten ze in Amstelveen nog zware bommen onschadelijk, die waren bedoel om pinautomaten op te blazen.

De EOD ruimde in 2023 verder veel oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Vaak is de locatie van deze explosieven al langer bekend. Zo vernietigde de dienst in maart 41 bommen en 700 granaten op vliegbasis Deelen. Deze oude oorlogsmunitie was al maanden eerder in kaart gebracht tijdens werkzaamheden op de vliegbasis.

Dit jaar werden er ook elders nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Zo vonden drie kinderen in Dorst (bij Breda) in oktober enkele mortiergranaten in een bos. De EOD maakte ze onschadelijk.

Het aantal meldingen van projectielen met ontploffingsgevaar was dit jaar lager dan in 2022. Toen kreeg de EOD meer dan 2.700 meldingen. Overigens verwacht de EOD wel dat er de komende dagen nog een aantal bijkomen.