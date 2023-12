Blokkade A10 door politie beëindigd

Dit gebeurde ter hoogte van het gebouw 'De Schoen' waar zich rond het middaguur enkele honderden actievoerders zich achter de vangrail verzamelden, maar enkele honderden meters daarvoor. Een klein groepje van ongeveer 15 personen liep daar de weg op, wat voor henzelf en andere weggebruikers voor een levensgevaarlijke situatie zorgde. Rijkswaterstaat heeft daarop direct besloten de rijbanen af te kruisen, met als gevolg dat ook het stuk snelweg ter hoogte van 'De Schoen' werd afgekruisd. De honderden actievoerders hebben vervolgens de snelweg betreden.

Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, is de politie inmiddels grootschalig aanwezig op de snelweg. Politiemensen- en voertuigen hebben het stuk snelweg waar de actievoerders staan afgebakend. Het optreden van de politie is erop gericht om de blokkade op een vreedzame manier te beëindigen.

13:10 uur - Er bevinden zich enkele honderden actievoerders op de snelweg, ondanks het eerder uitgesproken verbod om dit te doen. Het optreden is erop gericht om de blokkade vreedzaam te beëindigen. Politiemensen van de Vredeseenheid leggen contact met de actievoerders op de snelweg om hen te bewegen te vertrekken op eigen initiatief. De blokkade is zeer onwenselijk gezien de impact op het verkeer in de stad en bijvoorbeeld voor werknemers van het naastgelegen VUmc en bezoekers van patiënten in het ziekenhuis.

14:30 uur - De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de locoburgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef, zijn in overleg over hoe de blokkade op de A10 beëindigd kan worden. Dit is een zorgvuldig proces, waarin het uitgangspunt is om de blokkade vreedzaam tot een einde te brengen. Politiemensen van de Vredeseenheid blijven ondertussen contact maken met de actievoerders op de A10 om hen aan te sporen op eigen initiatief te vertrekken.

15:00 uur - Op dit moment wordt de blokkade op gezag van de locoburgemeester ontbonden. Dit betekent dat de politie gaat beginnen met het vorderen van mensen om de A10 te verlaten.

15:15 uur - Door de politie wordt inmiddels op de A10 omgeroepen om de blokkade te beëindigen. Om 15:25 uur wordt gestart met de ontruiming. Nogmaals willen zij de actievoerders dringend verzoeken de A10 op eigen gelegenheid te verlaten.

15:35 uur - Een linie van politiemannen en -vrouwen staat opgesteld tegenover de actievoerders om degenen die niet alsnog vrijwillig de A10 verlaten daarbij te helpen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van wegtillen. Ook nu blijft het onze intentie om de blokkade vreedzaam te beëindigen. Ook zijn er inmiddels twee bussen gearriveerd op de snelweg. Actievoerders die de politie geholpen moeten worden om hun plek te verlaten, worden aangehouden en door bussen van de snelweg vervoerd.

15:40 uur - De eerste actievoerders worden door de politie opgetild en overgebracht naar één van de klaarstaande bussen.

16:15 uur - De ontruiming van de A10 verloopt gemoedelijk. Actievoerders worden rustig opgetild en naar een bus overgebracht.

17:25 uur - Alle actievoerders zijn verwijderd van de snelweg. Rijkswaterstaat is gestart met het weer berijdbaar maken van de snelweg. Er zijn vandaag ongeveer 300 aanhoudingen verricht. Veruit de meeste personen zijn aangehouden in verband met het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Zeven personen zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk gevaar veroorzaken op de weg. Dit gaat om de actievoerders die enkele honderden meters voor het gebouw 'De Schoen' de snelweg hebben betreden. Zij hebben hiermee voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd voor zowel henzelf als andere weggebruikers.