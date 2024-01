Onderzoek naar belagen agenten tijdens jaarwisseling Nieuw-Beijerland

Twee mannen aangehouden

'Twee mannen uit de Hoeksche Waard werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee van de incidenten. Er is een onderzoek gestart om uit te zoeken wat er exact gebeurd is en wie er nog meer verantwoordelijk waren voor deze acties', zo meldt de politie woensdag.

Veilige werkomgeving creëren voor brandweerpersoneel

Surveillerende agenten waren in de nacht van zondag 31 december op maandag 1 januari rond 01.15 uur aanwezig in Nieuw-Beijerland. Er woedden meerdere brandjes, waarvoor de brandweer ter plaatse was. De Mobiele Eenheid werd ingezet, om een veilige werkomgeving te creëren voor brandweerpersoneel.

Agenten belaagd

In de Wilhelminastraat werden agenten belaagd door een groep jongeren. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond en kon direct een 20-jarige man uit de Hoeksche Waard worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. Hij wordt binnenkort voorgeleid.

Met vuurwerk bekogeld

Op de kruising van de Middelstraat met de Kerkstraat was de brandweer aanwezig voor het blussen van een brand. Ook hier werd zowel de brandweer als de politie bekogeld met vuurwerk. Voor dit incident werd een 19-jarige man aangehouden. Hij is gehoord en gisteren heengezonden.

Twee agenten gewond

Ook op een andere locatie ter hoogte van de Achterstraat werden hulpverleners belaagd en bekogeld met zwaar vuurwerk. Twee agenten raakten hierbij gewond: één agent liep brandwonden en een piep in zijn oor op. Een andere agent hield brandwonden en een uniform met brandplekken aan het incident over. Voor dit incident heeft de politie nog niemand aangehouden.

Opsporingsonderzoek gestart

Sectorhoofd Zuid-Holland Zuid Dennis den Os: “Hulpverleners, zoals agenten, komen in dienst om de samenleving veilig te houden en hulp te bieden waar nodig. Zij moeten na hun dienst veilig en heelhuids naar huis kunnen gaan. Geweld tegen hulpverleners, op wat voor manier dan ook, is onacceptabel. We moeten er alles aan doen om degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, voor de rechter te brengen”. Daarom is de recherche in samenwerking met het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart om uit te zoeken wie er verantwoordelijk waren voor deze acties en voor het verwonden van de agenten.

U kunt de politie helpen; deel uw beelden

Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die meer informatie of beelden hebben.