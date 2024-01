Dodelijk verkeersongeval N245 Oudkarspel

Op de kruising N245/Westelijke Randweg in Oudkarspel heeft drie januari j.l. een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee voertuigen.

Hierbij is één persoon overleden, een 59-jarige vrouw uit de gemeente Schagen. Zij zat alleen in de auto, twee inzittenden van het andere voertuig zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van het andere voertuig is aangehouden, zijn rol wordt op dit moment onderzocht door de Forensische Opsporing Verkeer van de politie. Dit betreft een 19-jarige man uit Groningen. De beide voertuigen zijn versleept en worden ook onderzocht, net als de verkeersregelingsinstallatie (de verkeerslichten) van het kruispunt.