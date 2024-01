Politie onderzoekt mogelijke ontvoering Purmerend

De politie onderzoekt een melding van een getuige die aangaf dat er donderdagavond rond 21.45 uur een persoon in de kofferbak van een auto werd geduwd op de Nieuwstraat/Schapenmarkt in Purmerend, ter hoogte van de begraafplaats.

Twee personen duwden daar een man in de kofferbak van de auto, terwijl twee vrouwelijke fietsers op dat moment langsreden. De politie zoekt graag contact met deze twee belangrijke getuigen en roept op om te bellen naar 0900-8844. Tevens vraagt de politie andere getuigen en personen met meer informatie om zich te melden.

Na het incident reed de donkerkleurige personenauto weg in de richting van de Westerstraat in Purmerend. Het is op dit moment onduidelijk of er sprake is van een ontvoering of een mogelijk 'slechte grap'. De politie behandelt de melding echter zeer serieus en onderzoekt verschillende scenario's.