Code Geel: Gladheid door sneeuwval in Groningen en Drenthe

In Groningen en Drenthe valt momenteel sneeuw, plaatselijk kan het hierdoor glad zijn.

Gladheid

'In het noordoosten is er dan ook vanwege de sneeuwval kans op gladheid door sneeuw en later ook door bevriezing van het wegdek', zo waarschuwt het KNMI zaterdag.

Overijssel en Flevoland

Later vanavond gaat het in het noorden en noordoosten vriezen en kan het daar ook plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. 'Vannacht breiden de vorst en plaatselijke gladheid zich wat verder zuidwaarts uit, hierdoor kan het ook in Overijssel en het noorden van Flevoland plaatselijk glad worden door bevriezing', aldus het KNMI. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

Zondag

Zondag stijgen in de tweede helft van de ochtend de wegdektemperaturen overal weer tot boven nul en verdwijnt de kans op gladheid.