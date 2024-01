Vrouw (87) ernstig gewond na aanrijding achtergelaten, dader rijdt door

Zaterdagmiddag is een 87-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel ernstig gewond geraakt, nadat ze op de Schenkelse Dreef in Capelle door een automobilist was aangereden. De vermoedelijke dader, die na het ongeval was doorgereden, werd kort daarna aangehouden.