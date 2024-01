Schaatsweer op komst maar waarschijnlijk van korte duur

Met de opwarming van de aarde wordt de kans dat we in Nederland schaatstochten op natuurijs kunnen houden met het jaar kleiner, laat staan dat er ooit nog een echte Elfstedentocht zal worden gereden.

Weerberichten: Koud!

Als dan de weerberichten, zoals in de afgelopen dagen, 'aankondigen' dat het gaat vriezen dan begint bij menig Nederlander het 'schaatsersbloed' te kriebelen.

Slijpen

Fietsenzaken en anderen die de kunst van het slijpen van een schaats nog goed beheersen beleven in de aanloop naar het beloofde koude weer drukke tijden.

Vriezen

Als je het weerbericht van het KNMI van vandaag, zondag 7 januari 2024 bekijkt, dan gaat het de komende nacht bijna overal in Nederland vriezen waarbij de minimumtemperatuur uiteen loopt van rond de -4°C op veel plaatsen landinwaarts tot iets boven de 0°C op de Wadden. 'De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig', meldt het KNMI zondag.

Maandagochtend ook vorst

Maandagochtend is het koud en vriest het op de meeste plaatsen. Verder schijnt op veel plaatsen de zon, al komt er vooral in het zuidoosten ook af en toe bewolking voor. Er staat een matige noordoostenwind, langs de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig.

Maandagmiddag

Maandagmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. De maximumtemperatuur ligt rond 0°C, in het zuidoosten iets lager, in het noordwesten iets hoger. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, mogelijk krachtig, windkracht 6.

Maandagavond matige vorst

Maandagavond is het onbewolkt en daalt de temperatuur snel. Aan het einde van de avond vriest het op veel plaatsen alweer matig. De wind blijft uit het noordoosten waaien en is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig', aldus het KNMI.

Vooruitzichten aankomende week

Na maandag blijft het ook nog koud en gaat het 's nachts maar ook overdag nog vriezen. Zo daalt het kwik in de nacht van maandag op dinsdag naar de -5° graden en blijft het overdag met -1° ook nog onder het vriespunt.

Vanaf woensdag

In de nacht van dinsdag op woensdag vriest het opnieuw -5° graden en overdag komt het kwik net 1 graad boven het vriespunt uit. Donderdag en vrijdag liggen de minimumtemperaturen respectievelijk op -5° en -3° graden. Overdag klimmen de maximumtemperaturen die dagen naar respectievelijk 3/5° en 1/4°.