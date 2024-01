Vakantieboekingen weer terug op niveau van voor corona

Nederlanders zijn na de Kerst weer als vanouds hun voorjaars-, mei- en zomervakantie gaan boeken. Het aantal boekingen in de laatste week van december en de eerste week van januari is vergeleken met vorig jaar met 3,1 procent gestegen. Daarmee is de reisbranche terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat terwijl bijna alle bestemmingen behalve Egypte duurder zijn geworden.

Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor. De review- en boekingssite kan aan de hand van 30 miljoen jaarlijkse bezoekers, ruim 3,9 miljoen reviews, een aanbod van 1 miljoen accommodaties en 12.000 pakketreizen van alle aanbieders een nauwkeurige analyse maken van het zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger.

Tot en met 2019 werden in de weken voor de Vakantiebeurs traditioneel veel vakanties geboekt. In de coronajaren 2020 en 2021 niet meer. Begin 2022 en 2023 zag de reisbranche die tendens weer terugkeren en dit jaar werden rond de feestdagen weer volop vakanties geboekt. ,,We zien dat de tendens van voor corona weer helemaal terug is. Gezinnen bespreken tijdens de kerst en Nieuwjaar waar ze heen willen en direct daarna vroegboeken ze hun zomervakantie. Dat was tot 2019 ook zo”, zegt COO Reinoud Koot van Zoover. ,,Ook zien we dat mensen weer dezelfde hotels, appartementen en andere accommodaties boeken als voor corona.”

Een op de drie boekingen is momenteel voor de meivakantie, een op de zeven voor de voorjaarsvakantie en toch ook al een op de vijf voor de zomervakantie. Zoover verwacht dat de komende weken het aantal boekingen voor de zomervakantie zal toenemen en het aantal boekingen voor de meivakantie zal overtreffen.

De meeste vakanties worden momenteel geboekt naar Spanje. Ruim een op drie Nederlanders vliegt daar heen. Het aantal boekingen is vergeleken met vorig jaar met 5,2 procent gestegen. Een op de vijf vakantiegangers kiest voor Turkije (+4,7 procent) en Griekenland (+1,3 procent) en een op de acht voor Egypte (+2,3 procent). Aan het zoekgedrag van Nederlanders kan Zoover zien dat Frankrijk als vanouds het populairste vakantieland is dit jaar. Vakantiegangers zoeken daar vooral naar reviews over campings en vakantiehuisjes. De top 5 wordt verder gevormd door Spanje, Nederland, Italië en Griekenland.

De Canarische Eilanden zijn een van de populairste bestemmingen.

Het afgelopen jaar waren Nederlanders gemiddeld al 12,3 procent duurder uit bij het boeken van hun vakantie. De gemiddelde reissom steeg eind 2023 en begin dit jaar verder van 2181 naar 2275 euro, een groei van 4,3 procent ten opzichte van heel 2023. ,,Maar ondanks de prijsstijging blijven mensen boeken. Dat duidt erop dat ze die stijging accepteren”, zegt Koot.

De meeste geboekte landen Spanje en Turkije zitten dicht rond de gemiddelde reissom, maar Griekenland is 10 procent duurder. Opvallend is dat Egypte met een gemiddelde reissom van 1994 euro 12,35 procent goedkoper is geworden. Dat heeft twee oorzaken: vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas stonden hotels leeg en verlaagden Egyptische hoteliers hun prijs. Toen bleek dat het meeviel boekten veel mensen een last minute vakantie, die goedkoper is.