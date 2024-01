FNV: ‘Bij erge kou moeten álle werkenden kunnen stoppen met buitenwerk’

De komende dagen wordt het behoorlijk koud en komen de gevoelstemperaturen onder de -6 graden. Maandagavond werd zelfs code geel afgegeven voor het oosten van het land wegens gevoelstemperaturen onder de -15 graden Celsius. Werknemers die vallen onder de bouw-cao kunnen in dit geval gebruikmaken van weerverlet. Werknemers in andere sectoren kunnen dat niet zomaar.

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. “Kou houdt geen rekening met cao’s en sectoren. Wij willen dat de overheid met een duidelijke grenswaarde komt voor werken in de kou. De grenswaarde moet gelden voor alle werkenden in alle sectoren, zodat iedereen dezelfde bescherming krijgt.”

Wel in de bouw

Bij zogenaamd (gevaarlijk) ‘weerverlet’ of vorstverlet mogen werknemers stoppen met buitenwerk als de omstandigheden te gevaarlijk zijn om door te werken. In de FNV Bouw app kun je eenvoudig zien wanneer de norm is behaald, afgelopen maandag werd die norm gehaald.

Kou maakt geen onderscheid naar cao

De weergoden maken geen onderscheid tussen werknemers die onder de bouw-cao vallen en andere werkenden die buiten moeten werken. Alle werkenden hebben recht op een gezonde en veilige werkplek, ook als de werkplek buiten is.

Wel een wet nauwelijks beleid

In de wet staat dat de temperatuur op de werkplek geen schade aan de gezondheid van de werknemer mag veroorzaken. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk, maar in de praktijk gaat het vaak mis. Er is helemaal geen beleid om werknemers te beschermen tegen erge kou en een duidelijke grenswaarde zoals in de bouw ontbreekt.

Er is een App, nu nog een wettelijke grenswaarde

Met de FNV Werkklimaap app kunnen werkenden op basis van wetenschappelijke normen inschatten of het nog wel verantwoord is om door te werken. De app is geschikt voor alle werkenden. Bij Code ROOD! in de app is de gevoelstemperatuur lager dan -6 graden en dus gevaarlijk voor de gezondheid. Het advies is dan om te stoppen met werken en te overleggen met de werkgever om gezondheidsschade en ongelukken te voorkomen. Meer informatie over werken in de kou is te vinden op de website van de FNV.