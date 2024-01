Strafbeschikking van 15.000 euro voor slachthuis in Epe

Undercoverbeelden

'In deze periode zijn er undercover videobeelden gemaakt in het slachthuis van mishandeling van varkens en runderen', zo meldt het OM dinsdag. Het OM is van mening dat de zaak met een strafbeschikking van 15.000 euro voor het bedrijf en een beleidssepot voor de voormalig bestuurder afgedaan moet worden. Ook in de strafzaken tegen de werknemers die de (mis)handelingen gepleegd hebben, is het OM van plan om strafbeschikkingen uit te vaardigen.

Misstanden

De zaak kwam aan het licht toen in 2021 in diverse media undercoverbeelden verschenen waarop mishandelingen van varkens en runderen te zien waren in slachthuis Gosschalk in Epe. Op de beelden was onder meer te zien hoe de dieren geslagen werden met peddels, opgejaagd werden met luid geschreeuw, overmatig met prikkers gestoken werden en aan hun oren en poten getrokken werden om sneller door het slachthuis te verplaatsen.

Aangifte

Stichting Varkens in Nood (VIN) deed op 28 juni 2021 aangifte van dierenmishandeling. Onderzoek van de NVWA wijst uit dat er inderdaad sprake was van dierenmishandeling door de medewerkers van de slachterij. Uit het dossier blijkt dat er sprake was van een hoge slachtsnelheid en een stressvolle werkomgeving waarin zo snel mogelijk gewerkt moest worden.

Zwaar weer

Uit het onderzoek blijkt niet dat de bestuurder (feitelijk leidinggevende) van de slachterij actief instructies gaf tot de verboden gedragingen. Hij zou eerder een passieve rol bekleed hebben. Na de aangifte werd het slachthuis voor acht weken gesloten, zegden enkele grote afnemers het contract met het slachthuis op en raakte het bedrijf in zwaar weer.