Politieauto in brand gestoken, 2 mannen aangehouden

Brandstichting

'Ze worden ervan verdacht dat ze tijdens de jaarwisseling op het Dr. H.E. van Geldererf een politieauto in brand hebben gestoken. Deze werd hierdoor total loss verklaard', zo meldt de politie woensdag.

Oudejaarsnacht

Op Oudejaarsnacht rond parkeerden agenten rond 00.25 uur hun auto op het Dr. H.E. van Geldererf. Toen ze bij hun voertuig terugkeerden, stond dit in brand. Na onderzoek bleek er sprake van brandstichting.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien wat met de brandstichting te maken heeft. Daarom heeft ze gisteren in de omgeving van het Dr. H.E. van Geldererf flyers verspreid over de in brand gestoken politieauto.