Duizenden glasvezelkabels vernield in Kerkrade

De politie zoekt getuigen van de vernieling van glasvezelkabels in Eygelshoven. Daarbij zijn een tiental hoofdkabels doorgeknipt, waardoor duizenden kleinere glasvezelkabels zijn vernield. Ook zijn afdekplaten van de putten waar deze kabels in lagen gestolen.

De vernielingen vonden plaats tussen dinsdag 9 januari 17:00 uur en woensdagochtend 08:00 uur. We zijn op zoek naar mensen die meer van deze vernielingen weten of iets gezien of gehoord hebben. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden uit de directe omgeving.

Locatie 1: Veldhofstraat, direct naast de hondenuitlaatplaats bij het Veldhofparkje

Locatie 2: Vinkerstraat, in de helling richting de Tripsstraat bij de bosjes.