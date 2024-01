Code Oranje voor gladheid door ijzel

IJzel

'In het oosten en zuidoosten komt er vanavond en komende nacht op meerdere plaatsen gladheid voor als gevolg van ijzel. Hiervoor geldt code oranje. 'Elders in het land, met uitzondering van het westen, is er kans op lokale gladheid door bevriezing. Hiervoor staat een code geel uit. In de loop van vrijdagochtend verdwijnt de gladheid', aldus het KNMI.