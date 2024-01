Dode bij ongeluk door spiegelglad wegdek in Gelderland

Bij een verkeersongeval op de N315 Rondweg donderdagavond in het Gelderse Zelhem is een automobilist om het leven gekomen.

Botsing auto's

Rond 18.30 uur werd de politie gestuurd naar een melding van een aanrijding met letsel. Eenmaal ter plaatse bleek dat twee voertuigen in botsing waren gekomen. 'Hierbij is als gevolg van de verwondingen een bestuurder van één van diev oertuigen ter plekke overleden', aldus de politie.

'Spiegelglad wegdek'

De andere bestuurder is gewond geraakt. Het onderzoek op de ongevalsplek is nog in volle gang. Agenten op die plek en in de wijde omgeving waarschuwen voor enorme gladheid. 'Het is spiegelglad en zelfs lopen op het wegdek is een uitdaging', aldus de politie.