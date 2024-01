Voor bijna 20 miljoen aan op Schiphol gestolen iPhones en iPads in Woerden gevonden

Loods in Woerden

Zondagavond 7 januari reed rond 21.00 uur een vrachtauto met oplegger een loods binnen aan het Kattegat in Woerden. 'De vracht, een grote hoeveelheid iPhones en iPads, werd eerder op de avond rond 20.00 uur gestolen bij een bedrijf op Schiphol', zo meldt de politie vrijdag.

Arrestatieteam

Toen de vrachtauto met trailer de loods eenmaal had bereikt kwam de politie snel in actie en viel de loods binnen met een arrestatieteam. Het resulteerde in de aanhouding van vier verdachten. Een vijfde verdachte sloeg op de vlucht en verstopte zich in een sloot bij een weiland langs de A12. Met inzet van de politiehelikopter kon deze verdachte ook door het arrestatieteam worden aangehouden.

Buit bijna 20 miljoen euro

Uit onderzoek bleek dat er voor 19,3 miljoen euro aan iPhones en iPads was gestolen. Hoe de diefstal bij het bedrijf op Schiphol heeft plaatsgevonden en wat de rollen van de aangehouden verdachten zijn, wordt op dit moment door de recherche onderzocht. De vijf verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer in voorarrest.