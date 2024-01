Stef Bos en FLEUR maken singel ter ere van 200-jarige KNRM

– Ter ere van het 200-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) brengen Stef Bos en FLEUR zondag de single 'Wat Als De Storm Komt' uit. Het indrukwekkende lied gaat over alle gevaren die de redders van de KNRM trotseren om ons allemaal hier in Nederland veilig te houden, op en rondom het water. De productie van de pakkende song werd verzorgd door Jochem Fluitsma en Eric van Tijn. Op YouTube verschijnt een bijbehorende videoclip, die op indringende wijze het heldhaftige werk van de medewerkers en vrijwilligers van de KNRM in beeld brengt.

Stef Bos en FLEUR vonden het bijzonder om een nummer voor dit mooie moment uit te brengen. Stef Bos zegt hierover: "Niets is mooier dan een song te schrijven over mensen die in stilte hun handen uit de mouwen steken." FLEUR weet als schoondochter van een kapitein hoe belangrijk de rol van de KNRM is en voegt toe: "Wat een super grote eer. Als je als artiest gevraagd wordt om een nummer te maken als eerbetoon voor al die redders, die met gevaar voor eigen leven de zee op gaan, is dat het minste wat wij terug kunnen doen. Samenwerken met Stef voor dit 200-jarige jubileum is het bijzonderste avontuur uit mijn carrière tot nu toe. Hij weet als geen ander hoe je een verhaal muzikaal kunt vertellen en ik vind dat de combinatie van onze stemmen waanzinnig uitpakt op deze single."

Zowel voor de artiesten als de redders van de KNRM is de song een eer. “Het is voor ons heel ‘gewoon’ om iedere dag ons werk op en rond het water uit te voeren. Het is daarom extra bijzonder dat er op deze manier aandacht wordt besteed aan de KNRM, en trotsmakend dat zulke mooie namen zich verbinden aan onze 200e verjaardag. Ik hoop dat we ons met het lied en alle activiteiten in het jubileumjaar nog sterker kunnen verbinden aan alle Nederlanders!”, aldus Erik (32) van Reddingstation Neeltje Jans, redder sinds 2014.

KNRM

In 2024 bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 200 jaar, een jubileumjaar vol activiteiten, evenementen en campagnes voor vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek. Het jubileumjaar loopt van 11 november 2023 tot 11 november 2024, de officiële verjaardag van de KNRM. Het overkoepelende thema is 'omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’ '30.000 reddingswerkers sinds 1824 - ook de komende 200 jaar: veilig werken, leven en recreëren op het water!'

Het jubileumprogramma staat volledig in het teken van het vieren en gedenken van het reddingswerk en de redders van de KNRM. Er is veel veranderd sinds 1824: van roeireddingboten naar hypermoderne schepen en van reddingvesten van kurk naar speciale overlevingspakken. Wat altijd hetzelfde is gebleven is dat KNRM'ers het werk geheel kosteloos en vrijwillig doen. Dat is niet vanzelfsprekend, de KNRM opereert al sinds haar oprichting in 1824 bewust zonder overheidssteun en kan haar werk doen dankzij donateurs, nalatenschappen en giften. Op dit moment worden de 75 reddingboten bemand door 1.500 vrijwilligers en komt KNRM jaarlijks meer dan 2.000 keer in actie