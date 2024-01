VEH: Grote verschillen beheerderscontracten maken VvE's onzeker

Veel VvE’s hebben een beheerder in dienst om werk uit handen te nemen. Een beheerder kan zijn aangesteld voor bijvoorbeeld de administratie, de financiën en het onderhoud van het gebouw. De meeste beheerders bieden voor deze werkzaamheden vaste takenpakketten aan. Uit de analyse blijkt dat de kosten voor deze takenpakketten sterk verschillen; waar de ene beheerder drieduizend euro vraagt, rekent de ander voor dezelfde werkzaamheden negentienduizend euro. "Al liggen de kostenverschillen ook aan de grootte van de VvE, het loont sowieso om diverse offertes op te vragen," zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. "Belangrijk is dat je als VvE alert bent op deze prijsverschillen en wat er aan meerwerk wordt gerekend."

De bankrekening van de VvE is ook een aandachtspunt, zo blijkt uit de analyse. In enkele gevallen kreeg een beheerder een volmacht om over de rekeningen van de VvE te beschikken, waardoor er geen goedkeuring meer nodig was van het beheerderskantoor of de VvE. "Elk jaar lezen we opnieuw over een beheerder die er met het spaargeld van de VvE vandoor gaat. Geef beheerders dus nooit de volledige bevoegdheid om over het VvE-geld te beschikken, en zeker niet over het reservefonds. Je kan wel afspraken maken met een beheerder over de betaalrekening. Dat hij of zij alleen gemachtigd is om tot een bepaald bedrag te mogen factureren of voor bepaalde vaste uitgaven," aldus Kremer.

De contracten variëren ook sterk in wat beheerders aan onkosten rekenen. Zo blijken beheerders zeer wisselende vergoedingen te vragen als het appartement van eigenaar wisselt. In sommige gevallen alleen voor de verkopende of kopende partij, in andere gevallen voor beiden. Kremer: "Ook bij deze bedragen zien we grote verschillen, wisselend van tientallen tot honderden euro’s." Sommige beheerders vorderen een paar honderd euro voor de administratieve overdracht aan een nieuwe beheerder. "Dat is opvallend, omdat dit juridisch gezien discutabel is. Ook al is een beheerder aangesteld om de administratie uit te voeren, deze documenten blijven altijd eigendom van de VvE."

Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid kwaliteitseisen stelt aan het beheerdersvak om het gebrek aan professionaliteit tegen te gaan. De vereniging pleit daarom voor een verplicht beheerderscertificaat, met daarin eisen op het gebied van opleiding, een laagdrempelige klachtenregeling en het gebruik van een modelovereenkomst voor alle VvE’s. Kremer: "Er zijn diverse brancheorganisaties die met gestandaardiseerde contracten werken. Beheerders maken daar nu nog veel te weinig gebruik van, omdat slechts een kleine groep bij deze organisaties is aangesloten. Met een modelovereenkomst weten VvE's veel beter waar ze aan toe zijn en het komt de professionalisering van beheerders ten goede."