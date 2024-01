Bestuurder omgekomen bij eenzijdig verkeersongeval, bijrijder zwaargewond

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de N269 is in de nacht van woensdag op donderdag de bestuurder van de auto overleden, de bijrijder raakte zwaargewond.

Poolse arbeidsmigranten

De politie gaat ervan uit dat de slachtoffers Poolse arbeidsmigranten zijn. 'Met hulp van de ambassade en het uitzendbureau zijn we bezig om familieleden van de mannen te informeren', zo laat de politie donderdag weten.

Rechtdoor op rotonde

De bestuurder reed omstreeks donderdag 18 januari 2024 omstreeks 00.30 uur met zijn auto over de Provincialeweg, de N269, komende vanuit de richting van Tilburg en gaande in de richting van Hilvarenbeek. 'Op de rotonde ter hoogte van de Tilburgseweg, is de auto kennelijk rechtdoor gereden. Het voertuig werd als het ware gelanceerd en kwam aan de andere zijde van de rotonde in de berm en is uiteindelijk op het talud op de kop tot stilstand gekomen', aldus de politie

Inzittenden bekneld

De twee inzittenden zaten bekneld. Brandweerlieden hebben beide rechterportieren verwijderd voor een spoedbevrijding. Ook gebruikten ze daarbij een hydraulische ram om het dashboard te liften omdat beide inzittenden vastzaten onder het dashboard. Het team Verkeer en een verkeersongevallenanalist doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.