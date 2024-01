Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

Minister-president Rutte brengt woensdag 24 januari een werkbezoek aan de provincie Groningen. Het bezoek staat in het teken van de voortgang van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in het aardbevingsgebied.

Het bezoek aan Groningen start in Appingedam. Daar gaat de minister-president in gesprek met steunpuntmedewerkers en bestuurders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coƶrdinator Groningen. Ook spreekt hij met medewerkers van de Commissie Bijzondere Situaties en het Interventieteam Vastgelopen Situaties over hun werkzaamheden en de voortgang van de schadeafhandeling.

In Garrelsweer bezoekt de minister-president het dorpsteam en de voorzitter van het Actieteam Aardbevingen Garrelsweer om te horen over hun werkzaamheden en ervaringen met de versterking binnen de dorpsaanpak.

In Ten Boer wordt de minister-president bijgepraat door bewoners van wisselwoningen uit de regio over hun ervaringen. Een wisselwoning biedt tijdelijke huisvesting voor bewoners die tijdens de versterking of nieuwbouw van hun woning niet thuis kunnen wonen. Minister-president Rutte sluit zijn bezoek aan Groningen af met een overnachting in een wisselwoning.

En marge van het bezoek heeft de minister-president een ontmoeting met regionale bestuurders.