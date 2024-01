'Acht op de tien verkeerdeelnemers wordt verblind door voertuigverlichting'

Verblindende voertuigverlichting is een doorn in het oog van Nederlandse verkeersdeelnemers.

Felle lampen

Dat blijkt uit ANWB-onderzoek onder ruim 13.000 weggebruikers. Maar liefst 78 procent geeft aan regelmatig of altijd verblind te worden door felle lampen van andere verkeersdeelnemers. De ANWB maakt zich hierover ernstig zorgen. Samen met haar zusterclubs vraagt de ANWB, de Europese Commissie om betere regelgeving van voertuigverlichting.

'Ondraaglijk'

Uit het onderzoek blijkt dat weggebruikers vooral worden verblind door grootlicht (76%), dimlicht (65%) en zelfs door fietsverlichting (39%). Ruim 20 procent van de respondenten vindt de verblinding ondraaglijk, 71 procent noemt het storend. Het is een ergernis onder zowel jonge als oudere verkeersdeelnemers.

Wegkijken

Het gevolg is dat weggebruikers wegkijken (72%), knijpen met de ogen (60%) of recht in de lichtbron blijven kijken (10%). Het merendeel geeft aan dat door verblinding alles rondom de lichtbron nauwelijks meer te zien is. Minder goed verlichte verkeersdeelnemers vallen hierdoor ook minder op.

Herstel na verblinding kan tot 9 seconden duren

Het kan tot negen seconden kan duren voordat de ogen zijn hersteld na verblinding, blijkt uit Brits onderzoek. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bij een snelheid binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur is dat een afstand van 75 meter. Op een autoweg met 100 kilometer per uur is dat zelfs 250 meter.

LED-lichtbronnen zijn feller

De belangrijkste oorzaak van voertuigverblinding is dat moderne koplampen feller zijn door het kleiner worden van LED-lichtbronnen en dat de lichtstralen rechtstreeks op de weg geprojecteerd worden in plaats van door spiegelreflectie. De ANWB en haar zusterclubs zijn al langer in gesprek met autofabrikanten over het aanpassen van lampenunits en vraagt nu ook de Europese Commissie om zich te buigen over regelgeving voor veilige autoverlichting.

Goede afgestelde verlichting is cruciaal

Goede autoverlichting is van cruciaal belang voor automobilisten en andere weggebruikers. Automobilisten kunnen de verlichting handmatig aanpassen aan de belading en de afstelling laten controleren bij de garage. Ook kunnen zij autoruiten en brilglazen goed schoon houden en bij schemer sneller overschakelen van dagrijverlichting naar dimlicht. Fietsers kunnen de verlichting meestal handmatig afstellen. Het onderzoek is in negen andere Europese landen uitgevoerd.