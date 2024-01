Man probeert met zweefduik in Amsterdamse gracht aan politie te ontkomen

Een 41-jarige inwoner uit Kampen dacht donderdagochtend uit handen van de politie te blijven door met een zweefduik in het water van de Binnenkant in het centrum van Amsterdam te springen.

Aangehouden

Na vijftien minuten in het water te hebben gelegen, kon hij met behulp van brandweerduikers en een politieboot op de kant worden gebracht. De man werd direct verzorgd in verband met het koude weer. Dan blijkt dat hij een signalering open heeft staan voor strafbare feiten die zijn gepleegd eind oktober in Oost-Nederland. De man wordt direct aangehouden.

Zweefduik

Een burgereenheid van de politie ziet die ochtend rond 09.50 uur een man afwijkend gedrag vertonen op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Als de agenten in uniform de man aan willen spreken, gaat hij er razendsnel vandoor. Hij geeft geen gehoor aan het bevel van de agenten en klimt vervolgens op een woonboot gelegen aan de Binnenkant. Met een zweefduik springt hij het water in. De agenten weten de man niet te overtuigen om naar de kant te komen. Ook negeert hij de hulp van een naar hem toegeduwde kano en reddingsboei.

Gesignaleerd voor een misdrijf

Sterker nog, de man verzet zich als zelfs brandweerduikers hem met behulp van een politieboot op de kant krijgen. Daar wordt hij met onderkoelingsverschijnselen door ambulancepersoneel verzorgd. Dan komt uit de systemen naar voren dat deze man wordt gezocht voor strafbare feiten in het Oosten van het land. Zodra hij weer op temperatuur is, kan hij worden overgedragen aan de politie van Oost-Nederland.