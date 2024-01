Ouders en kinderen krijgen onverwachts nieuws; school gaat sluiten

Ouders en kinderen zijn door het nieuws dat de Wereldkidz Kievit school in Maartensdijk gaat sluiten in onzekerheid gebracht. Hoe het in de toekomst met de kinderen geregeld gaat worden is niet duidelijk, het enige wat zeker is.. de school gaat dicht.

Het bestuurd dat de school runt ziet geen toekomst meer voor de school en moet volgens hen sluiten. De plaats Maartensdijk is een klein dorp ver buiten de stad Utrecht en ligt relatief ver van andere dorpen. Voor de ouders de vraag hoe zijn dit gaan oplossen.

In het dorp is een christelijke basisschool, maar het is de vraag of alle leerlingen dat welkom zijn of terecht kunnen. Voor de kinderen is het nieuws uiteraard ook vreemd. Misschien kunnen ze straks niet meer in hun vertrouwde dorp naar school toe.