Nederlandse mijnenjager vertrokken voor NAVO inzet

Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee is zondag naar zee vertrokken om zich aan te sluiten bij een eskader mijnenjagers van het NAVO vlootverband SNMCMG1. Een van de hoofdtaken van deze groep schepen is het onschadelijk maken van eventuele explosieven in zee. Daarnaast kunnen de schepen worden ingezet voor andere taken zoals het uitvoeren van patrouilles ter bescherming van onderzeese infrastructuur.