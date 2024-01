Burgemeester van Zanen opent 99 jaar oude tijdcapsule

In de sokkel van het standbeeld van koning Willem II in Den Haag is een historische tijdcapsule gevonden van 99 jaar oud.

Inhoud

'De inhoud bevat onder andere een oorkonde, boeken over de slag bij Waterloo en een lofdicht. De tijdcapsule is destijds als een ode aan Koning Willem II bij het standbeeld neergelegd', zo laat de gemeente Den Haag maandagmiddag weten.

Renovatie Binnenhof

Door de renovatie van het Binnenhof moest het bekende ruiterstandbeeld tijdelijk van zijn plek worden gehaald. Tijdens het weghalen van de sokkel is in een verborgen ruimte in het metselwerk een historische tijdcapsule gevonden in de vorm van een loden kistje.

Tijdscapsule geopend

Vandaag werd de tijdcapsule geopend door de Haagse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Erfgoed Saskia Bruines. 'Na de leeuwenbotten is dit een nieuwe bijzondere en onverwachte vondst met een mooi historisch verhaal. De tijdcapsule is tot en met 4 februari te zien in het bezoekerscentrum op de Plaats. We gaan natuurlijk de tijdcapsule weer netjes terugplaatsen wanneer het standbeeld op de vertrouwde plek staat. Mét ook nu weer een toevoeging uit onze tijd. Wat dat precies moet zijn gaan we samen met de stad bedenken', aldus wethouder Erfgoed Saskia Bruines.

Slag bij Waterloo

Koning Willem II regeerde van 1840 tot zijn dood in 1849. Hiervoor vocht hij onder andere in de Slag bij Waterloo. In 1848 stemde hij in met een grondwetswijziging waardoor de macht van de Koning werd ingeperkt. Historische experts van de gemeente Den Haag, Patrick Bosman en Sophie Olie zijn verrast door de inhoud: 'Tijdens het onderzoek kwamen wij in een tijdreis terecht terug naar 1925. Zo kwam het verhaal achter het standbeeld ook echt tot leven. Extra bijzonder is dat de inhoud zo mooi bewaard is gebleven. De oorkonde ziet eruit alsof het gisteren is geschreven, dat kom je niet vaak tegen.'

Ode aan Koning Willem II

Voor de ingang van het Binnenhof staat sinds 1854 een standbeeld van Koning Willem II. Dat beeld bevatte ook al een tijdcapsule en moest wijken toen in 1923 werd begonnen met de aanleg van een brede verkeersweg langs de Hofvijver. Het beeld is destijds naar Tilburg verhuisd, inclusief de originele tijdcapsule. In de jaren 90 werden daarin bij restauratiewerkzaamheden twee verpulverde Willem II-biografieën en twee loden penningen aangetroffen. Foto's van die objecten zaten in de tijdcapsule die maandag is opengemaakt. Bij de plaatsing van ruiterstandbeeld is besloten om een nieuwe tijdcapsule te plaatsen. Op 29 januari 1925 – vandaag precies 99 jaar geleden – is de tijdcapsule teruggeplaatst in het standbeeld dat we nu allemaal kennen.