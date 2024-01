Nederland en Oekraïne delen kennis over vernieuwingen in de krijgsmacht

Betere ondersteuning

Vorige week wisselde een Oekraïense delegatie kennis uit met Nederlandse Defensiecollega’s. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Een ander doel van het bezoek in Nederland was nader kennismaken met de Nederlandse defensie-industrie. In de toekomst kan dat leiden tot een nog betere ondersteuning van het door oorlog geteisterde land.

'Delta'

Tijdens het bezoek lichtte de delegatie haar militaire situational awareness-systeem Delta toe. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft dit systeem sinds de Krim-annexatie in 2014 ontwikkeld. Delta voorziet het leger van gegevens over de vijand en helpt bij het coördineren van de strijdkrachten op het slagveld. Daarnaast kwam ter sprake hoe het is om software te ontwikkelen in tijden van conflict. Iets waar Oekraïne de afgelopen jaren veel ervaring mee heeft opgedaan.

'Oekraïense innovaties belangrijk voor Nederland'

Plaatsvervangend Commandant Commando Materieel en IT generaal-majoor Ludy Schmidt: 'Oekraïense innovaties zijn belangrijk voor Nederland. Dat geldt ook voor de lessen die het Oekraïense leger leert tijdens de inzet van nieuwe technologieën in het veld. Het levert ons beproefde kennis op om zelf nog sneller en effectiever te innoveren.'

Innovatieplein

De delegatie bezocht ook het innovatieplein. Zo’n 18 bedrijven en collega’s van de krijgsmacht toonden daar hun nieuwste uitvindingen. Die kunnen de Oekraïners mogelijk helpen in hun strijd tegen Rusland. Denk hierbij aan simulatie als hulpmiddel bij de opleiding van militairen. Of aan een robothond, die dienst kan doen als speur- en verkenningstool.

'Samenwerking met de markt essentieel'

'Om Defensie met technologische innovaties te versterken is nauwe samenwerking met de markt essentieel', benadrukt Schmidt. 'De markt biedt Defensie de mogelijkheid om flexibel in te spelen op veranderingen, sneller te innoveren en op te schalen. Daarmee verbeteren we de effectiviteit van militaire operaties.'