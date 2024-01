Gewonden en drie vermisten na zware explosie en brand in Rotterdams appartementencomplex

In Rotterdam is maandagavond rond 20.30 uur aan de Schammenkamp in Zuidwijk na een zware explosie brand uitgebroken in een appartementencomplex.

Auto in garagebox geëxplodeerd

Bij de explosie aan de Schammenkamp in de wijk Zuidwijk is een auto betrokken in een garagebox. Ook zijn tientallen ramen van woningen en gebouwen in de omgeving gesneuveld.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Bij de brand zijn twee personen gewond geraakt. Een persoon is vervoerd naar het ziekenhuis en de ander is ter plaatse behandeld. Met drie personen is ondanks vele pogingen geen contact gekregen, zij worden nog steeds vermist.

Forensische Opsporing

De politie doet zodra het veilig is om het pand te betreden, onderzoek naar de oorzaak. Veel verhalen doen de ronde, ook de politie hoort deze. Het is nu veel te vroeg om een conclusie te trekken. Het onderzoek dat wordt verricht door de Forensische Opsporing zal hopelijk meer duidelijkheid geven.

Tijdelijke opvang in sporthal

Bewoners van zeker 44 woningen konden dinsdagavond niet terugkeren naar huis. De gemeente heeft kort na het incident een tijdelijke opvang geopend in sporthal de Wielewaal, die inmiddels weer gesloten is. Het is nog niet duidelijk wanneer alle bewoners weer terug naar hun huis kunnen.

Dinsdagmiddag besloten bewonersbijeenkomst

Dinsdagmiddag 16.00 uur is er een besloten bijeenkomst voor bewoners in de school De Wereld op Zuid. Het adres is Schere 41. Daar zal ook loco-burgemeester Robert Simons aanwezig zijn. De bijeenkomst is alleen bedoeld voor bewoners, niet voor pers of andere geïnteresseerden. Bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Update dinsdag 30 januari

Drie personen zijn nog steeds vermist. De inzet van de politie is in eerste instantie nu gericht op het zoeken naar de vermisten. Daarnaast is de politie dinsdag het onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.