Rotterdamse politie stuit op meer dan 25 zware vuurwapens bij internationaal drugsonderzoek

Langdurig onderzoek

'De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder gezag van het Landelijk Parket en in nauwe samenwerking met Colombia en Spanje', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.

Ontsleutelde berichten cryptoplatform Sky ECC

Het onderzoek komt voort uit onderschepte en ontsleutelde berichten uit het cryptoplatform Sky ECC. 'Met die informatie kon de recherche opmaken dat een 47-jarige vrouw met een Nederlands/Colombiaanse nationaliteit zich veelvuldig bezighield met de handel in verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika. Zij is vermoedelijk direct betrokken geweest bij de invoer van een onderschepte partij van 230 kilo cocaïne in Spanje. In het criminele milieu wordt zij omschreven als een grote speler in de cocaïnehandel, die daarmee veel geld verdient. Zij zou ook de ‘godmother’ van Amsterdam worden genoemd. In 2017 is zij al eens veroordeeld voor de voorbereiding van drugssmokkel', aldus de politie.

Aanhoudingen in Nederland en Colombia en zoeking

Na een paar maanden intensief recherchewerk had de politie genoeg informatie om maandag over te gaan tot de aanhouding en doorzoeking van panden. Op maandag 29 januari werd de 47-jarige vrouw op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden in Colombia. Waar ook gelijk huiszoeking werd gedaan.

DSI

In Nederland werden vijf verdachten aangehouden in Amsterdam, Zoetermeer, Schiedam en Ridderkerk. Het gaat om één vrouw en vier mannen in de leeftijd van 29 tot 62 jaar met de Nederlandse en Nigeriaanse nationaliteit. Een aantal van deze aanhoudingen werd gedaan door de Dienst Speciale Interventies en het Team Parate Eenheid uit Rotterdam.29 panden in Amsterdam, Diemen, Aalsmeer, Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Ridderkerk en Zoetermeer werden doorzocht waarbij de politie grote vondsten deed.

Veel vuurwapens in woningen aangetroffen

In verschillende woningen werden vuurwapens gevonden. In één woning in Rotterdam-Zuid trof de politie een arsenaal aan (automatische) vuurwapens en een raketwerper aan. De raketwerper bleek klaar te zijn voor gebruik. In totaal nam de politie meer dan 25 vuurwapens met bijbehorende munitie in beslag. Verder nam de politie kilo’s cocaïne, meer dan 400.000 euro in contanten, auto’s, sieraden en gegevensdragers in beslag.

Voorgeleding en uitlevering

Aan Colombia is uitlevering gevraagd van de vrouw en de mannen worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam op 1 februari 2024.

Sky

De verdenkingen zijn gebaseerd op informatie afkomstig uit Sky ECC, een versleutelde berichtendienst. Deze cryptodienst werd veel gebruikt door criminelen. De afgelopen jaren zijn versleutelde chatdiensten, waardoor criminelen zich onbespied voelen, razend populair geworden. Door het ontmantelen van deze diensten heeft de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie al miljoenen chatberichten getraceerd. Waardoor een groot aantal verdachten is aangehouden die tot lange celstraffen zijn veroordeeld.