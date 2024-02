Man uit Dieren veroordeeld voor poging dwang, poging oplichting en kinderpornobezit

De man probeerde een fotograaf op te lichten door zich voor te doen als een model om foto’s te bemachtigen. Ook probeerde de man via berichten op het platform Vinted een vrouw te dwingen om seksueel getinte afbeeldingen naar hem op te sturen, door te dreigen foto’s en adresgegevens van haar te openbaren. Daarbij is de man schuldig aan het verwerven en bezitten van kinderporno.

Poging oplichting

De deed zich in januari 2022 voor als een vrouw van wie hij wist dat zij als model bij een fotoshoot had opgetreden. Hij stuurde berichten naar de fotograaf van die fotoshoot en vroeg om foto’s van hun laatste shoot. De man gebruikte het excuus dat het model een nieuw mailadres had en die foto’s kwijt was. De fotograaf stuurde de foto’s niet op en daarom blijft het bij een poging oplichting.

Poging dwang

In april 2022 deed de man zich op het platform Vinted voor als iemand anders. Hij zocht contact met een verkoopster op dit platform. Zij moest binnen 24 uur seksueel getinte afbeeldingen naar hem sturen. Als ze dit niet deed zou ze ‘exposed’ worden op Telegram. Toen de vrouw hem geen foto’s stuurde plaatste de man foto’s van het slachtoffer - samen met foto’s van andere vrouwen in lingerie - voorzien van haar naam, woonplaats, Instagram, Snapchat en telefoonnummer in een (zeer grote) Telegramgroep. Het slachtoffer werd vanaf dat moment veelvuldig lastiggevallen door mannen die haar naar aanleiding van de foto’s benaderden.

Kinderporno bezit

Volgens de rechtbank is de man verder schuldig aan het verwerven en bezitten van kinderporno. De rechtbank rekent het de man aan dat hij door zijn handelen een bijdrage levert aan de instandhouding van een markt waarop materiaal wordt aangeboden dat wordt geproduceerd door middel van het misbruiken van kinderen.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Kijkend naar de aard en de ernst van deze delicten kan volgens de rechtbank geen andere straf worden opgelegd dan een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De door de officier van justitie gevorderde taakstraf in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met voorwaarden doet, ondanks de jeugdige leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de man, onvoldoende recht aan de aard en de ernst van de delicten.

Bijzondere voorwaarden

Wel vindt de rechtbank het - net als de officier van justitie en de advocaat van de man - van groot belang om (daarnaast) een voorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen. Daarbij worden onder meer de voorwaarden opgelegd dat de man wordt behandeld voor zijn psychosociale problemen en dat er controle op het gebruik van drugs en zo nodig ook behandeling binnen de verslavingszorg plaats vindt. Zo wil de rechtbank het herhalingsgevaar beperken. Verder legt de rechtbank een contactverbod met het slachtoffer op.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 1.500 euro aan smartengeld.