Commissie Van Rijn maakt pijnlijk duidelijk dat er veel anders moet bij NPO

Er moet snel een plan komen om de veiligheid van medewerkers binnen de publieke omroep te verbeteren. Dat stelt FNV Media & Cultuur in reactie op het alarmerende rapport van de commissie Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

De vakbond herkent de bevindingen van de commissie en sluit zich aan bij de aanbevelingen om falend leiderschap binnen de NPO op alle niveaus aan te pakken.

Het rapport van de commissie Van Rijn spreekt onder meer van toxisch leiderschap bij leidinggevenden en wijst op gebreken in het klachtensysteem. De afgelopen jaren heeft dat kunnen leiden tot een aantal ernstige misstanden bij de NPO waarbij medewerkers zich niet veilig voelen op de werkvloer. Uit het rapport Van Rijn blijkt dat 3 op de 4 ondervraagde omroepmedewerkers het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag ervoer. Andrée Ruiters, bestuurder bij FNV Media & Cultuur: ‘Het rapport legt de vinger op de zere plek: er is sprake van ziek leiderschap bij de landelijke publieke omroep. Het rapport is erkenning voor de medewerkers, want zij zijn gehoord, gezien én zij zijn niet gek!’

Vorig jaar deed FNV zelf onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de media & cultuur sector. Daaruit bleek al dat de helft van de medewerkers te maken had met pest gedrag en intimidatie. Ruiters: ‘We zijn een jaar verder en blijkbaar is de situatie niet verbeterd, maar zelfs nog erger geworden. Je vraagt je af wat er voor nodig is om echte verandering teweeg te brengen.’

Verstoord evenwicht van macht

De commissie Van Rijn benoemt een verstoord evenwicht van macht, waar leidinggevenden een buitensporige invloed uitoefenen, onvoldoende oog hebben voor medewerkers en grensoverschrijdend gedrag niet serieus nemen. FNV Media & Cultuur, die het rapport beschouwt als bevestiging van hun eigen bevindingen, dringt aan op drastische maatregelen om de kwetsbaarheid van medewerkers te verminderen. De urgentie is groot.

Goed werkgeverschap

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkomgeving. Als een arbeidscultuur al zo lang, zo verziekt is dan kun je als werkgever niet langer wegkijken. Vooral leidinggevenden hebben een verantwoordelijkheid om het juiste voorbeeld te geven. Dit uitstekende rapport – waarvoor wij de onderzoekers veel dank verschuldigd zijn - laat heel duidelijk zien dat er verantwoordelijkheid ligt bij de omroepen. Zij hebben de plicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor iedereen. Want dat is goed werkgeverschap.’

Klachten serieus nemen

De vakbond roept op tot een effectief systeem op de werkvloer dat de machtsverhoudingen verbetert en pleit voor preventieve maatregelen, een realistische analyse van de risico’s in het werk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en een effectieve aanpak daarvan. Ook dringt FNV Media & Cultuur aan op een verbeterde afhandeling van klachten, zodat slachtoffers vertrouwen hebben dat klachten serieus worden genomen en opgevolgd. FNV Media & Cultuur is al geruime tijd in gesprek met de ondernemingsraden bij de publieke omroep om hun rol te versterken. Ook aan de cao-tafel zal het vandaag gepresenteerde rapport terugkomen.

Impuls aan verbeteringen binnen publieke omroep

FNV Media & Cultuur hoopt dat het rapport van de commissie Van Rijn een krachtige impuls zal geven aan veranderingen binnen de publieke omroep, met als doel een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.