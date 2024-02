FNV roept werkgevers Technische Groothandel op tot rigoureus ingrijpen in cao-proces

FNV Handel stelt dat de werkgevers-vertegenwoordiging aan de cao-tafel Technische Groothandel stelselmatig bestuurlijke dwalingen begaat, waardoor het belang van de werknemers en van de gehele sector stevig in het gedrang komt. FNV roept de werkgevers dan ook op om in te grijpen bij hun eigen werkgeversorganisatie, de WTG, en daarnaast de AWVN in te schakelen voor professionele ondersteuning en begeleiding bij het huidige vastgelopen cao-proces.

FNV Handel cao-onderhandelaar Onur Erdem: ‘Het laatste wapenfeit van de onderhandelingsdelegatie van de WTG is het openlijk saboteren van het cao-proces door het eerder gedane eindbod van tafel te halen omdat de WTG niet voldoende mandaat had van haar eigen achterban. Dit eindbod was al een verslechtering ten opzichte van waar partijen aan de onderhandelingstafel waren gebleven. Dit gaat echt alle perken te buiten en is een bijzonder vreemde stap voor een ‘best en final bod’ dat vakbonden en werknemers kennelijk moet verleiden om dit bod te accepteren. Het lijkt ons nu het best dat de werkgevers hun eigen vertegenwoordiging terugfluiten en deze klus aan professionals overlaten van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN ), want dit kan zo echt niet verder.’

Schokgolf

Op 19 januari kwam het nieuws naar buiten dat de Vereniging Werkgevers Technische Groothandel (WTG) haar eigen eindbod introk. Erdem: ‘De reden waarom is op dat moment nog niet bekend. Maar dit bizarre nieuws gaat nu als een schokgolf door de gehele sector. Wat betekent dit? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor de 40.000 mensen die werkzaam zijn in de sector?’

Dit was het eindbod:

Een cao voor 24 maanden met een jaarlijkse loonontwikkelingen van ongeveer 4,5%. Ter vergelijking: de cao Bouwen en Wonen heeft een loonstijging van 10%. De Technische Groothandel is niet voor niets hofleverancier van de Bouw- en Installatiesector.

Erdem: ‘Vakbonden CNV en RMU hadden omstreeks 8 januari al aangegeven geen meerderheid te hebben op basis van de stemming die zij onder hun leden hebben gehouden. De Unie met DigiC komt, ondanks eerdere toezeggingen helemaal niet meer over de brug met een peiling omdat daar, naar eigen zeggen, geen reden meer toe is nu de werkgevers het eindbod zelf hebben ingetrokken. De invloed van de WTG op die beslissing is evident.’

Onbetrouwbaar

‘Je kunt niet zomaar gaan terug-onderhandelen’, aldus Erdem. ‘Dat maakt je onbetrouwbaar richting de onderhandelingspartners en vooral ook naar de medewerkers. Daarmee zet je ieders positie aan tafel onder druk. Ook het verhaal van werkgevers richting hun medewerkers wordt nu enorm lastig. Een deel van de werkgevers steekt feitelijk de middelvinger op naar de eigen medewerkers door het eindbod van de vertegenwoordiging in te laten trekken. Tegelijkertijd is het bizar dat als je als werkgeversvoorzitter een eindbod neerlegt, terwijl je niet eens weet of je achterban hier akkoord mee zal gaan. Dat regel je toch gewoon van te voren?’

FNV hoopt er op in contact te komen met werkgevers die helderheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan en goede afspraken willen maken voor medewerkers, samen met de vakbond. En hekelt de lichtzinnigheid waarmee de werkgevers-vertegenwoordiging nu omgaat met deze belangrijke verantwoordelijkheid.

Wildwest taferelen

Erdem: ‘Bij dit soort wildwest taferelen is niemand gebaat. We zitten hier niet aan de roulettetafel. Het gaat uiteindelijk om 40.000 mensen die allerlei verplichtingen hebben en elke dag werken om een normaal bestaan te kunnen leiden. Het is nu echt de hoogste tijd dat werkgevers dit gaan beseffen en ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid pakken…’