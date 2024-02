Politie zoekt getuigen na grote brand in Dordrecht

In de nacht van zondag 4 februari op maandag 5 februari rond half één heeft er een brand gewoed in een flat aan de Maarten Harpertsz. Trompweg in Dordrecht. Vanwege de brand zijn meerdere verdiepingen ontruimd en zijn er ongeveer 100 mensen veilig elders ondergebracht. De politie doet onderzoek naar de brand omdat er vermoeden is van brandstichting. We komen daarom graag in contact met getuigen die meer weten.

Gelukkig raakten er geen slachtoffers gewond tijdens de brand. Wel werden er meerdere personen nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Een 63-jarige man uit Dordrecht is aangehouden tijdens het incident omdat hij hulpverleners ter plaatse tegenwerkte en lastig viel. Een van de agenten is in het gezicht geslagen en de andere agent heeft letsel aan haar hand.

Getuigen gezocht

Omdat er vermoeden is van brandstichting is er een plaats delict opgemaakt. Agenten hebben de omgeving afgezet zodat de Forensische Opsporing onderzoek kan doen. Ook spreken we met getuigen en worden beschikbare camerabeelden veiliggesteld. Alle informatie wordt meegenomen in het onderzoek dat gestart is.