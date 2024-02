Bijna 1 op de 3 huishoudens met haard of kachel stookte meer in 2023

In 2023 gaf 30 procent van de 1,2 miljoen huishoudens met een haard of kachel aan in de voorafgaande 12 maanden meer te hebben gestookt dan voorheen. 19 procent zegt minder hout of houtpellets te hebben gestookt. Als belangrijkste reden om meer te stoken wordt de hoge gasprijs genoemd. Bijna 30 procent van de huishoudens met een lage welvaart gaf aan hun woning niet voldoende te kunnen verwarmen op koude dagen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen 2023, waarin tussen februari en half april onder andere gevraagd is naar het stookgedrag van huishoudens.

Meer stoken vanwege hoge gasprijs

De belangrijkste reden om meer hout of houtpellets te stoken dan voorheen is de hoge gasprijs: 84 procent van de huishoudens gaf dit in 2023 aan. Minder vaak genoemde redenen waren dat het gemakkelijk is om aan hout of houtpellets te komen, meer thuis zijn, en dat het vaker koud was dan voorheen.

Minder stoken voor klimaat

De meeste huishoudens die minder hout of houtpellets hebben gestookt doen dit vanwege de gevolgen voor het klimaat (44 procent). Ongeveer een kwart zegt dat het stoken van hout of houtpellets duur is, of slecht voor de gezondheid. Daarnaast waren overlast voor de buren, en de moeilijke verkrijgbaarheid van hout of houtpellets, redenen om de haard of kachel minder vaak aan te maken.