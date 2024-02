Invallen in zoektocht naar 71-jarige ontvoerde Rotterdammer

Donderdag 8 februari is de politie een woning in Rotterdam-Zuid binnengevallen in verband met de zoektocht naar de 71-jarige man die 25 januari is ontvoerd. Eerder werd door de politie ook al gezocht in een loods in Nieuwe-Tonge. De is man bij de zoekingen niet terug gevonden.