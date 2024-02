Politie onderzoekt dood 2-jarig jongetje

De politie kreeg donderdag 11 januari rond 17.00 uur de melding binnen van een medische noodsituatie aan het Veenlustplein in Veendam. Een 2-jarig jongetje werd daar door ambulancepersoneel gereanimeerd en korte tijd later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij een paar dagen later overleden.

De feiten en omstandigheden van deze melding gaven de politie aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de oorzaak van zijn overlijden. De politie onderzoekt nu of er iemand verwijtbaar betrokken is bij zijn overlijden. Alle scenario’s worden daarbij onderzocht.

In een statement laat de politie weten terughoudend te zijn met het geven van informatie over het incident. 'Het onderzoek is gebaat bij relatieve rust. We begrijpen uiteraard dat het feit dat de politie onderzoek doet, emoties en vragen oproept bij de betrokkenen en hun (naaste) omgeving. Maar vanwege de privacy van de betrokkenen en omdat het onderzoek nog loopt, kunnen we nu geen nadere toelichting geven.'