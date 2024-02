Brandweer rukt uit voor handschoen te water

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag rond 16.15 uur gealarmeerd voor een persoon te water aan de Laarakkerweg in Liempde. Een voorbijganger had iets in het water zien drijven, vertrouwde het niet helemaal en schakelde de hulpdiensten in.

De brandweer wist met een ladder het wateroppervlakte te bereiken en viste een handschoen uit het water. Eén persoon lag er gelukkig niet in, grapt een van de omstanders. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse, de in allerijl gealarmeerde duikers van de brandweer uit Den Bosch komen rechtsomkeert maken. Hoe de handschoen in het water terecht is gekomen is niet bekend.