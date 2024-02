Buren bellen politie als man (94) met pinpas wordt ontvoerd in auto

Oplettende buren zagen afgelopen zondag in Hilversum dat een oudere man werd gedwongen om in de auto te stappen. De man had zijn pinpas in zijn hand en dat wekte argwaan bij de buren die direct de politie belden en het kenteken doorgaven.

Drie verdachten aangehouden

'Hierdoor kon vrij snel de auto met het slachtoffer en de drie verdachten worden gevonden en aangehouden rond 19.00 uur s ’avonds', zo meldt de politie maandag.

Man in scootmobiel aangereden door auto

Zondagmiddag 11 februari werd rond 14.00 uur een 94-jarige man aangereden in de buurt van Utrecht en daarna ontvoerd in Hilversum. Met behulp van oplettende omstanders kon de politie een paar uur later de drie verdachten aanhouden. 'We zijn nog op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze aanrijding en ontvoering', aldus de politie.

Vrouw en twee mannen

Zondag 11 februari omstreeks 14.00 uur was het slachtoffer op zijn scootmobiel onderweg naar Utrecht. In de buurt van Utrecht werd het slachtoffer aangereden door een kleine blauwe auto. Een vrouw en twee mannen dwongen de 94-jarige man om richting zijn huis te rijden in Hilversum, om daar zijn pinpas op te halen.

Pinpas en pincode gegeven

Onder dwang heeft het slachtoffer zijn pinpas gegeven met pincode en is het slachtoffer in zijn eigen woonwijk in de blauwe auto gestapt. Het slachtoffer en de drie verdachten zijn naar Utrecht gereden en hebben meerdere malen geprobeerd geld te pinnen met de bankpas van het slachtoffer.

Aangehouden verdachten

De aangehouden verdachten zijn een 23 jarige vrouw uit Den Dolder, een 30-jarige man uit Utrecht en een 20-jarige man uit Den Haag.