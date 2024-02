Man (19) overleden na schietincident Purmerend, andere man zwaargewond

Overleden en zwaargewond

'Bij het schietincident is een 19-jarige man uit Purmerend overleden. Een andere man, een 19-jarige man uit de gemeente Medemblik, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie die onderzoek doet en getuigen zoekt dinsdag.

In ziekenhuis overleden

Meerdere hulpdiensten kwamen direct na de melding ter plaatse om de slachtoffers zorg te verlenen. Bij één slachtoffer heeft dit niet mogen baten. Hij is nadat hij ter plaatse is gereanimeerd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het andere slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Geen duidelijk signalement verdachte(n)

De politie heeft met gespecialiseerde collega’s, dienst en speurhonden en de politiehelikopter in de omgeving gezocht naar eventuele verdachte(n). 'Er werd niemand aangetroffen. Van de verdachte (n) is op dit moment geen duidelijk signalement bekend', aldus de politie.

TGO gestart

De politie is vrijwel direct een TGO gestart. Een TGO-onderzoek is een opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing. Het TGO is een tijdelijke organisatiestructuur van politie en Openbaar Ministerie (OM) dat is ingericht voor de aansturing van complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact.