Man (69) die Staat nog ruim half miljoen schuldig is opgepakt in Benidorm

Een 69-jarige man die de Nederlandse Staat nog meer dan een half miljoen euro schuldig is, is door Spanje overgeleverd aan Nederland.

Benidorm

'De man verbleef in Spanje omdat hij in Nederland het risico loopt om aangehouden te worden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. FASTNL wist de man op te sporen, in samenwerking met de Spaanse collega’s die hem op 6 februari aanhielden in Benidorm. Vandaag, woensdag 14 februari, kwam het vliegtuig met daarin de man aan op Schiphol.

Openstaand bedrag

De man is in 2012 naast een gevangenisstraf van 15 maanden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 629.050. Van dit bedrag stond nog € 530.280,33 open. Zijn gevangenisstraf, voor strafbare feiten gepleegd in 2003 en 2004, heeft hij wel uitgezeten. 'Omdat hij in gebreke bleef met de betaling is op vordering van de officier van justitie door de rechtbank Amsterdam op 15 november 2022 een gijzeling opgelegd voor de duur van 540 dagen', aldus het OM.

Vrijgelaten vanwege privéomstandigheden

In 2023 werd de man, toen hij even in Nederland was, aangehouden en vastgezet. Vanwege privéomstandigheden stelde de rechtbank hem korte tijd later in vrijheid. Omdat hij zich daarna niet heeft gemeld om zijn straf uit te zitten, en ook niet heeft betaald, vaardigde het OM een Europees aanhoudingsbevel uit. Spanje heeft daar gehoor aan gegeven en hem nu ook overgeleverd. De Koninklijke Marechaussee (KMar) haalde hem op en bracht hem terug naar Nederland.