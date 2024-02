Toename aantal jongeren dat voor het eerst een misdrijf pleegt

In 2022 werden 11.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van een misdrijf. 'Dat is 19 procent meer dan in 2021', zo meldt het CBS vrijdag.

Meestal winkeldiefstal

'Niet eerder was het aandeel 12- tot 18-jarigen dat voor het eerst werd verdacht van een misdrijf zo groot. Deze jongeren werden vooral verdacht van winkeldiefstal', zo meldt het CBS vrijdag op basis van een nieuwe analyse.

First Offenders

In 2022 werden ruim 17.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Dat is 12 procent meer dan in 2021. Voor twee derde was dit de eerste en enige keer dat zij met de politie in aanraking kwamen. Mensen die voor het eerst verdacht worden van een misdrijf noemen we first offenders.

Meisjes vaker voor het eerst verdacht, vooral winkeldiefstal

De laatste jaren nam het aandeel jongeren dat voor het eerst wordt verdacht van een misdrijf toe. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. In 2022 werden ruim 4.000 minderjarige meisjes verdacht van een misdrijf. Voor 83 procent van deze groep was dit de eerste keer. In 2014 was dit 72 procent. Van de bijna 13.000 minderjarige jongens die in 2022 werden verdacht van een misdrijf, was dat voor 60 procent de eerste keer. In 2014 was dit 53 procent.

Mishandeling en openlijke geweldpleging

Minderjarige jongeren die in 2022 voor het eerst in aanraking kwamen met de politie, werden vooral verdacht van winkeldiefstal. Dit gold voor twee derde van de meisjes en een derde van de jongens. Na winkeldiefstal waren mishandeling en openlijke geweldpleging de meest voorkomende delicten. Het aandeel minderjarige first offenders dat verdacht wordt van deze delicten is redelijk stabiel over de laatste jaren, zo rond de 10 procent. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.

Jongens vaker veelpleger

Er komen meer jongens dan meisjes tussen de 12 en 18 jaar in aanraking met de politie. Zo was bijna drie kwart van de minderjarige verdachten in 2022 een jongen. Onder veelplegers is die oververtegenwoordiging veel sterker. Veelplegers zijn verdachten die meer dan vijf keer door de politie als verdachte zijn geregistreerd. In 2022 was 96 procent van de minderjarige veelplegers een jongen. Dit aandeel was redelijk stabiel in de laatste jaren.