Vermiste verzetsman na 80 jaar geïdentificeerd

In opstand in WOII

'Als adjunct-directeur van Bols kwam hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in opstand tegen de leveranties van het drankbedrijf aan de nazi’s. De kaak werd al in 2003 door Texelse vissers opgehaald en aan wal gebracht, maar is recent geïdentificeerd', zo meldt de politie vrijdag.

Begraven

Zaterdag 17 februari worden de resten van Ernst Moltzer begraven op het Nationaal Ereveld te Loenen (Gelderland), in het bijzijn van de uit binnen- en buitenland overgekomen familieleden van Moltzer, en de mannen met wie hij vermist raakte.

DNA

Het Nederlands Forensisch Instituut verkreeg een DNA-profiel van de door de vissers opgehaalde kaak, dat zich sindsdien in de DNA-databank voor vermiste personen bevindt. In het voorjaar van 2023 startte de politie in samenwerking met schrijver Martin Hendriksma een onderzoek onder de nazaten van Moltzer en de verzetsmannen met wie hij vermist raakte, Kees Kolff en Dick van der Flier. Dit onderzoek leverde in augustus een match op.

Bols

De familie Moltzer was sinds eind negentiende eeuw eigenaar van Bols. Aan het begin van 1941 rees een conflict tussen Ernst Moltzer, op dat moment adjunct-directeur, en zijn oom en neef in de directie. Inzet waren leveranties van Bols aan de Duitse bezetter. Moltzer werd in februari 1941 op non-actief gezet en sloot zich aan bij het verzet.

Gezonken onderweg naar Engeland

Op de avond van 14 november 1941 zeilde Ernst Moltzer, die als zeiler deelgenomen had aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, met Kolff en Van der Flier in hun jol de OZO (Oranje Zal Overwinnen) de Noordzee op. Nooit kwamen ze aan in het beoogde reisdoel Engeland. Ruim tachtig jaar tastten hun families in het duister over het lot van de mannen. De zes kilometer voor de kust van Petten opgeviste onderkaak verschaft nu duidelijkheid over hun lot.