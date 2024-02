Update: Dertien aanhoudingen na rellen Den Haag, acht agenten gewond

Stenen en vuurwerk naar agenten en brandweerlieden gegooid.

Aan het begin van de avond liep een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs uit op ernstige rellen bij het zalencentrum Opera. 'Zeer vermoedelijk is de confrontatie ontstaan tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs. Een van de partijen had een bijeenkomst belegd in het zalencentrum, waar de tegenstanders op afkwamen. Bij deze rellen is er met stenen, vuurwerk en andere spullen naar agenten en de brandweer gegooid. Verschillende relschoppers hadden slagvoorwerpen bij zich', aldus de politie.

Inzet traangas

De burgemeester van Den Haag heeft daarop een noodbevel afgegeven en toestemming gegeven voor de inzet van de Mobiele Eenheid en traangas. Bij de ongeregeldheden zijn ook twee politieauto’s en een touringcar in vlammen op gegaan. Bij het blussen van de politieauto’s moest de brandweer zich terugtrekken.

Beschermingshekken op ramen brandweerauto's

Nadat er beschermingshekken voor de ramen van de brandweerauto’s werden gezet kon de brandweer verder met het blussen. Ook zijn er andere auto’s vernield door rondvliegende stenen. Het zalencentrum Opera is ook zwaar beschadigd geraakt. Door de rook en warmte raakten meerdere bezoekers van de Opera onwel.

Zes agenten gewond

Voor zo ver nu bekend raakten zes agenten gewond. Twee agenten raakten gewond aan de hand en een andere agent liep letsel op aan haar gebit. Een agent raakte gewond nadat hij werd aangereden door een politieauto. Daarnaast raakte een agent onwel als gevolg van het traangas dat is ingezet en een andere agent liep verwondingen aan de knie op.

'Vanuit het niets'

’Vanuit het niets werden onze collega’s geconfronteerd met zeer heftig en ernstig geweld’, zegt algemeen commandant Mariëlle van Vulpen. ‘Het is zeer te betreuren dat collega’s gewond zijn geraakt en ook andere hulpverleners ernstig belaagd werden dit is onacceptabel. Samen met het Openbaar Ministerie doen we uitgebreid onderzoek naar deze ongeregeldheden’.

Aanhoudingen

Tot op heden zijn dertien verdachten aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 19 tot en met 36 jaar oud.

Team Grootschalige Opsporing (TGO)

Naar aanleiding van deze ernstige rellen is een Team Grootschalige Opsporing (TGO), onder leiding van een officier van justitie opgestart. Op dit moment heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie komt graag in contact met getuigen van deze rellen.