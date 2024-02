Herdenking op Dam na dood oppositieleider Navalny

Overleden in strafkamp

Navalny overleed op 47-jarige leeftijd in de strafkolonie "Poolwolf" in het Russische Charp waarhij sinds eind december opgesloten zat. Het betreft een geïsoleerd strafkamp in het westen van Siberië, op 2.000 kilometer van Moskou.

Doodsoorzaak onbekend

De doodsoorzaak van Navalny zou volgens de Russische autoriteiten een onwelwording of een hartaanval zijn maar dat wordt door maar weinig mensen geloofd.

Vergiftigd

Navalny was één van de belangrijkste tegenstanders van president Vladimir Poetin. Hij is verschillende keren opgepakt en veroordeeld. Ook werd in 2020 geprobeerd om hem te vergiftigen met het zenuwgif novitsjok maar door snel ingrijpen overleefde Navalny dit. Navalny zat al jaren in de gevangenis en de laatste paar maanden in de strafkolonie in Charp.