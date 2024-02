Rode Kruis zoekt 23.000 vermiste mensen rond conflict Oekraïne - Rusland

Door het aanhoudende conflict in Oekraïne zoekt het Rode Kruis informatie over het lot van zeker 23.000 mensen.

'115.000 verzoeken tot hulp'

'Hun geliefden hebben geen informatie over hoe het met hen gaat. In twee jaar tijd ontving het Rode Kruis zeker 115.000 verzoeken tot hulp', zo meldt het Rode Kruis maandag.

Grote onzekerheid

Families van vermiste mensen verkeren in grote onzekerheid: is hun geliefde omgekomen of gevangengenomen? 'Die onzekerheid is voor hen enorm zwaar. Het Rode Kruis wist al duizenden families te helpen met informatie over hun geliefden, maar er zijn helaas ook nog zoveel mensen die blijven wachten op nieuws', aldus het Rode Kruis.

Telefoontjes, bezoeken en brieven

Sinds de escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland in 2022 kreeg het Rode Kruis zeker 115.000 telefoontjes, online verzoeken, brieven en persoonlijke bezoeken van mensen uit beide landen die op zoek zijn naar familieleden.

Central Tracing Agency Bureau (CTA-B)

Het Internationale Rode Kruis zoekt naar informatie over (het lot van) vermisten uit zowel Oekraïne als Rusland. Tot nog toe kregen 8.000 families informatie over hun geliefden. Het Internationale Rode Kruis richtte hiervoor het Central Tracing Agency Bureau (CTA-B) op. Ook bij andere conflicten is het Rode Kruis er om mensen te helpen die hun dierbaren zoeken.

Verzamelen en informeren

Het CTA-B onderhoudt contact met de partijen in het conflict om meer vermissingen te voorkomen en steunt families bij hun zoektocht naar familieleden. In lijn met de Verdragen van Genève hebben de autoriteiten in zowel Oekraïne als Rusland een informatiebureau opgezet. Deze bureaus verzamelen, centraliseren en verzenden informatie over mensen die beschermd zijn onder het oorlogsrecht, zoals krijgsgevangenen en burgers die door dat land worden vastgehouden.

Neutrale tussenpersoon

Het Internationale Rode Kruis ontvangt die informatie van hen en fungeert als neutrale tussenpersoon om dit over te brengen naar de andere partij. Volgens de Verdragen van Genève moeten de partijen in een conflict het Internationale Rode Kruis informeren over hun gevangenen wanneer die personen beschermd zijn onder het oorlogsrecht. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat veel minder mensen als vermist worden opgegeven.

Einde aan lange zoektocht

Wanneer het Rode Kruis een positieve match heeft tussen een verzoek van de familie en de informatie die een van de informatiebureaus verstrekt, betekent dat het einde aan vaak maandenlange onzekerheid. En daarmee komt de zoektocht teneinde.

Identificatie en repatriëring van lichamen

Zo is het Rode Kruis er voor families, (krijgs-)gevangenen en ook voor de gewonden en doden. Want ook identificatie en repatriëring van lichamen of menselijke resten is een rol die het Rode Kruis heeft tijdens een conflict.