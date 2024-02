Derde Afrikaanse olifantenkalfje geboren: "Alles valt op zijn plaats"

Afrikaanse olifant Punda is, na een dracht van 22 maanden, moeder geworden van een gezond olifantenkalfje. Dit is het derde kalfje dat in vier maanden tijd is geboren in het Safaripark. Nog niet eerder zijn in een Europese dierentuin in korte tijd drie Afrikaanse olifanten geboren.

De jonge olifant is een meisje en heeft de naam Tendai gekregen. Hoofd dierenverzorger Yvonne Vogels vertelt: "Alles valt op zijn plaats! Mosi betekent eerstgeborene: de eerste van de drie kalfjes. Ajabu staat voor 'stralende'. Schitterend om te zien hoe de prematuur, want ze was twee maanden te vroeg geboren, nu is aangesterkt en hoe we dit terugzien in haar karakter. En dan is daar nu ook Tendai, wat dankbaar betekent. Dankbaar voor al het gezonde geluk in de kudde. We zijn helemaal in de wolken!"

Meerdere dagen waren de dierenverzorgers van de Afrikaanse olifanten alert op de komst van het kalf. Vogels: "Woensdag zagen we verandering in de bloedwaarden en in principe zou het kalf dan binnen 48 uur ter wereld komen." De dierenverzorgers hebben vijf nachten lang de webcam, om de beurt en elk uur, in de gaten gehouden. "Regelmatig dachten we dat het moment daar was. Zondagavond was Punda erg onrustig. De verzorgers en ik hebben besloten om de nacht in een ruimte naast het olifantenverblijf door te brengen. Maandagochtend 19 februari om 09.10 uur kwam de kleine ter wereld" aldus Vogels

Om moeder en dochter in alle rust te laten bijkomen, is de olifantenstal de komende dagen beperkt geopend.

Matriarch

Punda is, met haar 32 jaar, de matriarch van de olifantenkudde in Safaripark Beekse Bergen. Het betekent dat ze als oudste van de kudde een belangrijke rol speelt binnen de olifantenfamilie. Bij de geboorte van de twee eerdere kalfjes was haar essentiële rol zichtbaar: ze leerde haar dochters hoe ze hun jonge kalfjes moesten verzorgen.

Punda arriveerde in 2015 met haar nakomelingen in het Safaripark in het kader van het managementprogramma. Het managementprogramma zorgt voor een gezonde reservepopulatie van deze diersoort. Olifantenbul Yambo kwam in 2021 vanuit Spanje naar Beekse Bergen om zijn bijdrage te leveren. En met succes, want niet veel later zagen de dierenverzorgers de eerste dekking.

Meer ruimte

Beekse Bergen steunt via Stichting Wildlife de organisatie Save the Elephants met het Northern Corridors Project. Het project gaat ervoor zorgen dat natuurparken in Kenia met elkaar worden verbonden met corridors. Een corridor is een veilige doorgang voor wilde dieren, zoals olifanten. De doorgangen zijn nodig omdat de bevolking van Afrika groeit en daarmee het leefgebied van de olifanten versnipperd raakt met mens-dierconflicten als gevolg.

Het doel is om één corridor te financieren: hiervoor is 60.000 euro nodig. Ruim de helft van dit bedrag wordt ingezameld met een adoptieplan van de jonge olifantjes. De rest van het bedrag wordt aangevuld met andere initiatieven.