Giftige cobra in woning in Lelystad ontsnapt

In Lelystad is in een woning aan de Sont maandag 19 februari 2024 een slang ontsnapt.

Giftig

'Het gaat om een cobra: de schildneuscobra. Deze slang is circa 50 cm lang en giftig', zo meldt de gemeente Lelystad dinsdag. De gemeente adviseert om ramen en deuren dicht te houden, afstand te houden en direct 112 te bellen als u de slang ziet. Een specialist is op zoek naar de slang. Zodra de slang gevonden is, maakt de gemeente dit bekend.

Specialist ingeschakeld

'De eigenaar van de slang heeft een specialist ingeschakeld om de slang te vinden. De verwachting van deze expert is dat de slang nog in het huis van de eigenaar is. Deze cobra staat bekend als een vluchtslang die niet zelf de confrontatie zoekt', stelt de gemeente.

Teruggetrokken

Mogelijk heeft de slang zich teruggetrokken op een plek waar hij moeilijk weg kan of waar het warm en droog is. Er wordt op verschillende manieren naar de slang gezocht waarbij onder meer slangenvallen en een speciale speurhond worden ingezet. Ook wordt er op diverse plekken meel op de grond gestrooid. Met het meel is te zien of het dier er langs of doorheen is gekropen. 'Advies is daarom: blijf uit de buurt en bel 112 als u de slang ziet of gebeten bent. De hulpdiensten zijn geïnformeerd en geven u verdere instructies', aldus de gemeente.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden hebben maandagavond een brief van de gemeente gekregen over de ontsnapte slang. In de brief staat wat mensen gelijk kunnen doen, wat te doen als ze het dier zien en wat te doen bij een slangenbeet. Mensen met vragen kunnen bellen naar de gemeente Lelystad op telefoonnummer 14 0320.