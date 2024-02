Zoekactie naar vermiste man in Rotterdamse Botlek

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een boorplatform dat aan de 2e Werkhaven in de Botlek , is woensdagochtend een persoon te water geraakt. Volgens de politie gaat het om een 59-jarige man uit Hoogvliet.

Volgens RTV Rijnmond viel de man rond 11.30 uur te water nadat vermoedelijk twee vaartuigen waar zo’n platform op staan tegen elkaar botste. Hij viel van een behoorlijke hoogte in het water. Duikers van de brandweer waren direct een zoekactie gestart naar het slachtoffer. Omdat de duikers van de brandweer niet dieper mogen duiken dat 15 meter, kon men de man niet vinden.

De politie is begonnen met een bergingsactie omdat de kans dat het slachtoffer nog in leven is als nihil kan worden beschouwd.