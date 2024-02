Auto met vier personen raakt te water in de Kwakel

Woensdagavond is een personenauto die op de Boterdijk in de Kwakel reed te water geraakt.

Vier inzittenden

In de auto zaten vier personen toen deze rond 20.10 uur te water raakte. Hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder meerdere ambulances en brandweer met een duikteam.

Omstanders springen in water

Van de vier inzittenden wisten drie zelf uit de auto te komen, die op zijn kop in de diepe sloot lag. De vierde persoon slaagde daar niet in. Omstanders zijn het water ingesprongen en hebben geprobeerd om ook de vierde persoon te bevrijden.

Reanimatie door omstander

Uiteindelijk is het slachtoffer door omstanders uit de auto gehaald en op de kant gekregen. Daar werd het slachtoffer door een omstander gereanimeerd. Medewerkers van de ambulance die kort daarna arriveerden namen het toen over.

Politiebegeleiding

Het slachtoffer is vervolgens per ambulance met spoed onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend.

Brandweerduikers

Duikers van de brandweer hebben de auto gecontroleerd maar troffen geen andere personen meer aan. Ze hebben vervolgens een kabel aan de auto bevestigd en deze is vervolgens met behulp van een kraan van de brandweerauto op de kant gezet.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.